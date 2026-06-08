中国人民銀行が19ヶ月連続で金準備を積み増し　専門家が解説

中国人民銀行（中央銀行）が6月7日に発表した公式準備資産統計によると、5月末時点における中国の金準備高は7496万オンスとなり、4月末の7464万オンスから32万オンス増加した。中国人民銀行による金の積み増しは、2024年11月の再開以来、19ヶ月連続となっている。

近年、国際的な地政学的変動の激化に伴い、各国の中央銀行は金準備の積み増し姿勢を強めている。欧州中央銀行（ECB）の最新報告書によると、2025年末時点で、世界の公的準備資産に占める金の割合は27％にまで上昇し、1990年代以降で初めて米国債を上回り、世界最大の準備資産となった。

匯管研究院の趙慶明副院長によると、現在、中国の公的準備資産の総規模は約4兆ドル（1ドルは約160.0円）であるのに対し、金準備高のドル換算価値は約3000億ドル余りにとどまる。米国、ドイツ、フランス、ロシアなどの他の主要なエコノミーと比較して、中国の金準備高は公的準備資産における絶対量・比率のいずれにおいても低い水準にある。公的準備資産の構成を最適化するという観点だけから見ても、積み増しの余地は大きい。

趙副院長によると、世界的な「脱ドル化」の流れの中で、ドル建て資産は比較的大きなリスクに直面している。このような中、ドル建て資産を適度に減らし、金を積み増すことは、合理的なリスク回避策でもあるという。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月8日