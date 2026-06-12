知っておきたい中国の時事ワード│China Travel（チャイナ・トラベル）

中国語：中国游（zhōng guó yóu）

日本語：中国旅行

意味：

2024年に登場したネット流行語で、外国人観光客やブロガーが中国を旅行し、その体験を発信する世界的な文化現象を指す。

説明：

外国人の入国を円滑化するため、中国はビザ免除やトランジットビザ免除などの措置を継続的に最適化している。これを背景に、SNSで「China Travel」の人気に火が付いた。多くの外国人が中国に来て、故宮や万里の長城など人気観光スポットを次々巡るようになっている。

ニュースでわかる！

今年の春節連休も引き続き「China Travel」が人気

旅行を通じて外国人観光客を夢中にさせている中国

「China Travel」で世界は新時代の中国の素晴らしさを体感

「China Travel」がブームに 1-7月期に外国人延べ1700万人が中国を旅行