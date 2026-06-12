知っておきたい中国の時事ワード│スーパーウィークエンド

中国語：超级周末（chāo jí zhōu mò）

意味：

「スーパーウィークエンド」とは、文化、スポーツ、商業、観光資源を集約し、週末に多様なイベントを開催することで、消費を刺激し、都市の活力を高め、消費を牽引する要素を「目的地」から「遊び方」へとシフトさせる取り組みを指す。

説明：

「スーパーウィークエンド」が人気を集めていることは決して偶然ではない。需要側から見ると、住民の生活水準が高まり続けているのを背景に、ライブ感や感情的な共鳴、没入型体験の追求が消費の新たな注目ポイントとなっている。供給側から見ると、スポーツと観光のさらなる融合により、「スーパーウィークエンド」が誕生し、試合会場がシーンに変わり、「スポーツ+」により産業バリューチェーンが拡大している。スポーツを観戦する1-2時間で終わらず、観戦のついでに、飲食やショッピング、娯楽なども楽しめるようにすることで、より巨大な消費のポテンシャルが引き出されている。

ニュースでわかる！

中国で「スーパーウィークエンド」が活況を呈しているワケは？