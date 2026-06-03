中国で「スーパーウィークエンド」が活況を呈しているワケは？

山東省済南市で先頃、「斉魯サッカースーパーリーグ」の開幕戦が開かれ、その観戦チケットが観戦、アクティビティ、グルメ、ショッピングを一緒に楽しめる共通チケットとなっていたため、市内全域で盛り上がりを見せた。また、北京市では、ベーカリーブランド200社以上が同市朝陽区のパンフェスティバルに参加し、人気商品はあっという間に売り切れた。広東省広州市や四川省成都市では、大型コンサートが開かれ、1回当たり最多約8万人の観客が集まった。このように、週末にスポーツの試合やイベント、マーケット、フェスティバルなどを開催する「スーパーウィークエンド」が中国各地で今、人気を集めている。

「スーパーウィークエンド」とは、文化、スポーツ、商業、観光資源を集約し、週末に多様なイベントを開催することで、消費を刺激し、都市の活力を高め、消費を牽引する要素を「目的地」から、「遊び方」へとシフトさせる取り組みのことだ。このスタイルが人気を集めていることは決して偶然ではない。需要側から見ると、住民の生活水準が高まり続けているのを背景に、ライブ感や感情的な共鳴、没入型体験の追求が消費の新たな注目ポイントとなっている。供給側から見ると、スポーツと観光の踏み込んだ融合により、「スーパーウィークエンド」が誕生し、試合会場がシーンに変わり、「スポーツ+」により産業バリューチェーンを伸ばしている。そして、スポーツを観戦する1-2時間で終わらず、観戦のついでに、飲食やショッピング、娯楽なども楽しめるようにすることで、より巨大な消費のポテンシャルが引き出されている。

中国の消費市場では今、大きな変化の波が起きており、住民の消費は、「商品消費メイン」から「商品とサービスの両方の消費を重視」へとシフトしており、その動向が日に日に顕著になっている。データによると、2025年、中国の住民の1人当たりサービス消費支出の割合は46.1％にまで上昇し、サービス消費が消費全体に占める割合が高まり続けている。2025年11月末の時点で、中国の体験経済市場の規模は前年同期比22.6％増の18兆4000億元（1元は約23.6円）に達し、今年は22兆元を超える見込みだ。「スーパーウィークエンド」はこうした動向にフィットしている。情緒的価値、参加してる感が高い文化・スポーツイベントがエントランスとなって、地元市民だけでなく、さまざまな地域からやって来る観光客がどんどん集まり、ジャンルを超えたシーンの融合を通して、消費の境界が打破され、交通、宿泊、飲食、ショッピング、観光スポット、娯楽からなるトータルチェーンの消費のポテンシャルが全面的に引き出されている。それは、新たなニーズが新たな供給を牽引し、新たな供給が新たなニーズを生む好循環が生まれていることを生き生きと示しており、供給側と需要側が「スーパーウィークエンド」の働きかけの下、さらに高い水準の動的バランスを実現している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月3日