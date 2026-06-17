【音声ニュース】ドラゴンボートが「ドリフト」する広東省の水郷

仏山畳滘で、練習中のドラゴンボートチーム（6月12日撮影・胡競文）。

広東省仏山市南海区にある畳滘村の水郷は、川幅が狭く、蛇行している。畳滘村の村民は、この独特の地形を活かして、数百年にわたり川でドラゴンボートを漕いできた。

畳滘村のドラゴンボートは、猛スピードでカーブに進入し、水しぶきをあげる。そのスピードとコーナリングがまるでレーシングカーのドリフトのようであることから、カーブでのスピード競争や水上ドリフトというドラゴンボートの漕ぎ方が生まれた。

「ドラゴンボートのドリフト」は、畳滘ドラゴンボートレースの代名詞となっている。毎年、端午節前後に開催される畳滘ドラゴンボート・ドリフトレースでは、30～40人乗りのボートが、狭い川のカーブをドリフトしながら曲がっていき、そのカースタントのドリフト大会のようなエキサイティングなレースを見ようと、多くの人々が同地を訪れる。

「人民網日本語版」2026年6月17日