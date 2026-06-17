天津港の「スマートゼロカーボン」埠頭

天津港の「スマートゼロカーボン」埠頭には20万トン級の船舶が寄港できる場所が3ヶ所あり、海岸線の長さは1100メートル。隣接する陸域は75万平方メートルで、コンテナを最多年間250万TEU（20フィートコンテナ換算）取扱うことができるよう設計されている。新華網が伝えた。

「スマートゼロカーボン」埠頭では、5Gや北斗衛星測位システム、AIといった最先端技術が駆使されて、トータルプロセスのコンテナ作業の無人化とスマート化を実現している。さらに、埠頭には、風力発電システムや分散型太陽光発電システムが導入され、発電量は年間約6000万キロワット時（kWh）に達し、グリーン電気の「自給自足」とオールプロセスのゼロカーボンを実現している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月17日