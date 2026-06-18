中国のアートトイがスペイン語圏で大人気に

2026年FIFAワールドカップ（米国、カナダ、メキシコの共同開催）の開会式で、中国のアートトイ「LABUBU（ラブブ）」の着ぐるみ2体がメキシコシティ・スタジアムに登場し、W杯開幕の夜の意外な「主役」となった。W杯史上、初めて登場したキャラクターIPに中国オリジナルのアートトイが招待された。中国香港特区のアーティスト・龍家昇氏が2015年に生み出したこの「ブサかわ」キャラは、世界中のサッカーファンの熱い思いをユニークなスタイルでバックアップしている。新華網が伝えた。

ラブブは、数年前から、アートトイとしての独特なスタイルで、スペイン語圏のマーケットに深く入り込み、次第に多くの消費者から人気を集めるようになっていた。様々なデザインやレアアイテム、そしてシリーズ展開されたことで、ますます多くの人々が、ブラインドボックスを1度だけ試しに買ってみる消費者から、新作を常に求め続ける「コレクター」へと変貌してきた。

スペインでは、泡泡瑪特（ポップマート）がバルセロナとマドリードに常設店舗を相次ぎオープンすると、商品を買い求める客たちが最長で4時間の行列を作った。また、アルゼンチンでは、2025年第2四半期（4月～6月）にECプラットフォームを通じて販売されたラブブの関連商品が1万6千点を上回り、前四半期比300％増を実現した。さらに、チリでは、ポップマートの公式販売ルートはまだ構築されていないが、ラブブがすでに首都サンティアゴの街頭に少しずつ浸透しており、店舗前に貼られたポスターにその姿を見ることができるようになっている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月18日