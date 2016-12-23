世界駐在員生活費ランキング発表　東京が4年ぶりの首位

国际人力资源研究机构“ＥＣＡ国际”说，由于日元升值，东京成为全球外派人员生活费最高的城市。而遭遇脱欧后英镑贬值，伦敦首次跌出排行榜前１００名。
美国《国际财经日报》１５日报道，东京从去年全球外派人员生活费排行榜的第１２位跃升至首位。这是２０１２年以来东京首次成为外派人员开销最大的城市。日本横滨、名古屋和大阪也进入前１０位。
排名第二至第四的城市依次是安哥拉首都罗安达、瑞士苏黎世和日内瓦。
中国北京、上海和香港排名较去年有所下滑，分别是第１５位、第１３位和第１１位。
英国の国際人材調査会社「ECAインターナショナル」の発表によると、円高の影響で、日本の東京が「世界駐在員生活費ランキング」でトップになったという。英国のEU脱退による英ポンド安の影響を受け、ロンドンは同ランキングで初めて100位を下回る結果となった。
米アイビータイムズ（The International Business Times）紙によると、今年、東京は同ランキングにおいて、昨年の第12位から一気に順位を上げ、2012年以来4年ぶりの首位となった。また、横浜、名古屋、大阪もトップ10入りを果たしている。
第2位から第4位はそれぞれ、アンゴラの首都・ルアンダ、スイス・チューリッヒ、ジュネーブが続いた。
北京、上海、香港地区の順位は去年より下がり、それぞれ第15位、第13位、第11位となった。
「人民網日本語版」2016年12月23日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn