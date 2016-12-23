世界駐在員生活費ランキング発表　東京が4年ぶりの首位

国际人力资源研究机构“ＥＣＡ国际”说，由于日元升值，东京成为全球外派人员生活费最高的城市。而遭遇脱欧后英镑贬值，伦敦首次跌出排行榜前１００名。

美国《国际财经日报》１５日报道，东京从去年全球外派人员生活费排行榜的第１２位跃升至首位。这是２０１２年以来东京首次成为外派人员开销最大的城市。日本横滨、名古屋和大阪也进入前１０位。

排名第二至第四的城市依次是安哥拉首都罗安达、瑞士苏黎世和日内瓦。

中国北京、上海和香港排名较去年有所下滑，分别是第１５位、第１３位和第１１位。