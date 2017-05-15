【中日対訳】キーワードで見る「一帯一路」国際協力サミットフォーラム

「一帯一路」（the belt and road）国際協力サミットフォーラムが14日午前、北京で開幕した。習近平国家主席が開幕式で基調演説を行い、「平和協力、開放的包摂、相互学習・相互参考、互恵・ウィンウィン」のシルクロード精神を発揚し、「一帯一路」は今後、平和の道、繁栄の道、開放の道、革新の道、文明の道を建設していくと述べた。それでは、「一帯一路」国際協力サミットフォーラムのキーワードや取り上げられたフレーズをまとめて見ていこう。
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|合作共赢的人类命运共同体
|協力・ウインウインの人類運命共同体
|和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢
|平和協力、開放的包摂、相互学習・相互参考、互恵・ウインウイン
|和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路
|平和の道、繁栄の道、開放の道、革新の道、文明の道
|利益共同体、责任共同体、命运共同体
|利益共同体、責任共同体、運命共同体
（編集SC）
「人民網日本語版」2017年5月15日
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