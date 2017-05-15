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【中日対訳】キーワードで見る「一帯一路」国際協力サミットフォーラム

人民網日本語版　2017年05月15日13:39

　「一帯一路」（the belt and road）国際協力サミットフォーラムが14日午前、北京で開幕した。習近平国家主席が開幕式で基調演説を行い、「平和協力、開放的包摂、相互学習・相互参考、互恵・ウィンウィン」のシルクロード精神を発揚し、「一帯一路」は今後、平和の道、繁栄の道、開放の道、革新の道、文明の道を建設していくと述べた。それでは、「一帯一路」国際協力サミットフォーラムのキーワードや取り上げられたフレーズをまとめて見ていこう。　　

中国語

   日本語
　“一带一路”国际合作高峰论坛　　   　一帯一路（the belt and road）国際協力サミットフォーラム
　“一带一路”倡议   　「一帯一路」イニシアティブ
　“一带一路”政府间合作协议   　「一帯一路」共同建設に関する政府間提携協議
　丝绸之路经济带   　シルクロード経済ベルト
　21世纪海上丝绸之路   　21世紀海上シルクロード
　圆桌峰会   　円卓サミット
　主旨演讲   　基調演説
　双边自由贸易协定   　二国間自由貿易協定
　贸易保护主义   　保護貿易主義
　恐怖主义   　テロリズム
　政策沟通   　政策の意思疎通
　设施联通   　インフラ施設の連結
　贸易畅通   　貿易の円滑化
　资金融通   　資金の調達
　民心相通   　民心の通じ合い
　政治互信    　政治的相互信頼
　经济融合   　経済融合
　文化互容   　文化の相互寛容
　共识   　共通認識
　对话机制   　対話メカニズム
　基础设施建设   　インフラ建設
　经贸合作   　経済貿易協力
　金融合作   　金融協力
　人文交流   　人的・文化的交流
　资源开发   　資源開発
　互联互通   　コネクティビティ
　绿色发展   　グリーン発展
　务实合作   　実務協力
　增加就业   　雇用創出
　中蒙俄经济走廊   　中国・モンゴル・ロシア経済回廊
　新欧亚大陆桥经济走廊   　新ユーラシア大陸ブリッジ経済回廊
　中巴经济走廊   　中国・パキスタン経済回廊
　丝路基金   　シルクロード基金
　亚洲基础设施投资银行（亚投行）    　アジアインフラ投資銀行（AIIB）
　国家开发银行   　国家開発銀行
　金砖国家新开发银行   　新開発銀行（BRICS銀行）
　国际货币基金组织   　国際通貨基金（IMF）
　世界银行   　世界銀行
　南南合作援助基金    　南南協力援助基金
　联合国安理会   　国連安保理
　欧亚经济联盟    　欧州・アジア経済連盟
　中欧班列   　国際定期貨物列車「中欧班列」
　中白工业园   　中国・ベラルーシ工業パーク
　共商、共建、共享 　   　共に話し合い、共に建設し、共に分かち合う
　开放、包容的合作倡议   　開放的、包摂的な協力イニシアティブ
　合作共赢的人类命运共同体   　協力・ウインウインの人類運命共同体
　和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢   　平和協力、開放的包摂、相互学習・相互参考、互恵・ウインウイン
　和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路   　平和の道、繁栄の道、開放の道、革新の道、文明の道
　利益共同体、责任共同体、命运共同体   　利益共同体、責任共同体、運命共同体
 

（編集SC）

「人民網日本語版」2017年5月15日

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