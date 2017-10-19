2018年QSアジア大学ランキング　中国137校がランクイン

英国QS全球教育集团日前公布了最新亚洲大学排名榜，共有17个亚洲国家和地区的400所高校上榜。今年中国高校表现强势，共有137所高校入围，其中内地高校103所，香港高校7所，澳门高校2所，台湾高校25所。亚洲大学前十高校中，更是有7所中国高校上榜。不过，前两名都被新加坡高校夺得，分别是南阳理工大学和新加坡国立大学。香港科技大学位居第三。进入前十名的高校还包括韩国高等科技学院、香港大学、清华大学、复旦大学、香港城市大学、北京大学、香港中文大学。内地上榜高校中，清华大学位居亚洲6位，居内地高校第一。令人惊讶的是，享誉世界的日本高校，如东京大学、京都大学等均在十名之外。

高等教育評価機関の英クアクアレリ・シモンズ（QS)はこのほど、最新版アジア大学ランキングを発表し、アジア地区の17ヶ国・地域にある大学400校が同ランキングに掲載された。今年のランキングでは、中国の各校が強い勢いを見せ、計137校がランクインを果たした。この内訳は、大陸部の大学が103校、香港地区が7校、澳門（マカオ）地区が2校、台湾地区が25校。アジア大学ランキング上位10校のうち、中国の大学は7校を占めた。だが、首位は南洋理工大学、第2位はシンガポール国立大学と、トップ2はいずれもシンガポールの大学だった。第3位には香港科技大学が入った。このほか、上位10校入りした大学は、韓国科学技術院（KAIST）、香港大学、清華大学、復旦大学、香港城市大学、北京大学、香港中文大学。ランクインした中国大陸部の大学では、清華大学はアジア第6位でトップ。驚くべきことに、世界に名を馳せる東京大学や京都大学などの日本の有名大学は全て、トップ10入りを果たせなかった。

今年的QS亚洲大学排名从以下十个因素进行评比，分别是：学术声誉 (30%)，雇主声誉 (20%)，师生比 (15%) ，论文引用数 (10%) ，论文数(10%)，博士生导师数量 (5%)，国际教师比例(2.5%) ，国际学生比例(2.5%)，入境交换生比例 (2.5%) ，出境交换生比例(2.5%)。

今年のQSアジア大学ランキングは、「学術的評価(30％)」、「雇用者の評判(20％)」、「教員と学生の比率（15％)」、「論文の引用数（10％）」、「論文数(10％)」、「博士課程に在籍する学生・指導教員数(5％)」、「外国人教員の割合（2.5％)」、「外国人留学生の割合(2.5％)」、「海外に留学する学生の割合（2.5％)」という10種類の指標に基づきランク付けが行われた。