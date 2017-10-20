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人民網日本語版>>中国語教室

「一帯一路」には誘致力高い都市多数 トップは香港

机构评一带一路最具国际旅游吸引力城市 香港居榜首

人民網日本語版 2017年10月20日13:47

“全球旅游竞争力排行榜”17日在香港会展中心举行发布仪式。其中，香港成为2017“一带一路”最具国际旅游吸引力的城市，北京和曼谷分列该排行榜第二、三位。

「グローバル観光競争力ランキング」がの発表セレモニーが17日、香港の香港エキシビションセンターで行われた。2017年の「一帯一路」（the Belt and Road）で最も誘致力が高い国際観光都市の1位には香港が選ばれ、2位は北京、3位はバンコクだった。

“全球旅游竞争力排行榜”由香港桂强芳全球竞争力研究会、《中国城市》杂志社等发布。该排行榜包括2017“一带一路”最具国际旅游吸引力城市排行榜、2017“一带一路”最具旅游吸引力国家排行榜、2017全球十大最美丽海湾排行榜、2017外国人最心动的中国旅游名城30佳等15个榜单。

同ランキングは香港桂強芳全球競争力研究会、「中国都市」雑誌社などが共同で発表したもの。これには個別ランキングとして、2017年の「一帯一路」で最も誘致力が高い国際観光都市ランキング、2017年の「一帯一路」で最も誘致力が高い観光国家ランキング、2017年の世界で最も美しい10大海湾ランキング、2017年の外国人が最も心を動かした中国観光都市30選など15ランキングが含まれる。

《中国城市》杂志社社长桂强芳介绍，“一带一路”国际旅游吸引力城市的主要特征是：旅游经济发展水平高、生态与人文环境好、旅游管理体系先进而完善、旅游产品特色浓郁、与“一带一路”有关国家旅游联系密切、公众口碑好。此次榜上有名的香港、北京和曼谷等城市都具有这些特点。

同社の桂強芳社長は、「『一帯一路』で誘致力が高い国際観光都市の主な特徴は、観光経済の発展水準が高く、生態環境と人的・文化的環境が優れ、観光管理システムが先進的で整い、観光商品に大きな特徴があり、『一帯一路』関係国の観光と密接に連携し、口コミの評判が高いということだ。今回のランキングに入った香港、北京、バンコクなどはどこもこうした特徴を備えている」と説明した。

在颁布的其它榜单中，香港、深圳和澳门成为2017外国人最心动的中国旅游名城前三名;中国是2017“一带一路”最具旅游吸引力国家;重庆、香港、上海为2017中国最热门的旅游城市;新西兰、澳大利亚和中国则为2017全球十大最安全旅游国家排行榜的前三甲。

その他のランキングをみると、外国人が最も心を動かした中国観光都市のトップ3は香港、深セン、澳門（マカオ）だった。中国は「一帯一路」で最も誘致力が高い観光国家となり、重慶、香港、上海は2017年の中国で最も人気のある観光都市に選ばれ、ニュージーランド、オーストラリア、中国が2017年の世界で最も安全な10大観光国家ランキングでトップ3に並んだ。

桂强芳说，“一带一路”倡议提出4年多以来，已成为全球关注的热点。本次发布的榜单中，涉及到的中国城市占榜单城市总数的三分之一，这可以看出中国在着力打造旅游强国，也在创建更多的旅游名城。

桂社長は、「『一帯一路』イニシアティブが提起されてから4年あまりが経ち、今では世界の注目するホットポイントだ。今回発表されたランキングのうち、中国の都市が半分以上を占めたものが3分の1に上る。ここから中国が観光強国になるために努力し、より多くの観光都市の建設を進めている様子がうかがえる」と述べた。

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