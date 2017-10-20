中国国民81.7％「自分の生活は5年前より明らかに良くなった」

由人民日报政治文化部等联合推出的大型网络调查结果日前出炉，有81.7％的受访者认为自己的生活状况与5年前相比有明显改善。

人民日報政治文化部などが共同で行った大型オンライン調査の結果がこのほど発表され、回答者の81.7％が「自分の生活は5年前より明らかに良くなった」との見方を示した。

该调查显示，84.3％的受访者认为5年来中国经济有很大发展，超过85.9％的受访者认为贫困现象这5年间有“较大改善”，84.8％的受访者认为当前的环境状况与5年前相比明显改善。

調査によると、回答者の84.3％が「ここ5年、中国の経済は大きく発展した」、85.9％以上が「ここ5年で貧困問題が大きく改善した」、84.8％が「今の環境状況は5年前と比べて明らかに改善した」と答えた。

中国全面从严治党让世界瞩目，人民群众也给予高度评价。93.7%的受访者肯定了5年来全面从严治党的成绩，接近七成的受访者认为“形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风”得到有效遏制、政治生态不断向好、针对官员的纪律约束更加严格。

全面的に厳格な党内統制を行うという中国の方針は世界の注目を集め、中国の国民もそれを高く評価している。回答者の93.7％が、ここ5年の全面的に厳格な党内統制を行うという方針の成果に肯定的な見方を示し、約7割が「『形式主義、官僚主義、享楽主義、贅沢な傾向』が効果的に抑制されており、政治の状況は良い方向に向かい続け、政治家を対象にした規律が一層厳しくなっている」との見方を示した。

该调查由人民日报政治文化部、人民网•中国共产党新闻网、国家行政学院政治学教研部9月21日联合推出。截至9月28日，网页浏览量超过12万人次，回收有效问卷近10000份，其中年龄最大的受访者97岁，年龄最小的受访者仅12岁，平均年龄为37.8岁。

同調査は、人民日報政治文化部、人民網・中国共産党新聞網、国家行政学院政治学教研部が9月21日から共同で行った。同月28日の時点で、サイトには延べ12万人からのアクセスがあり、有効回答は約1万件。最高齢者が97歳、最年少が12歳、平均年龄が37.8歳だった。