世界気象機関：2013-2017年は観測史上最高の温暖期

世界气象组织6日在波恩发布的一份报告指出，由于强厄尔尼诺事件，2016年可能仍是有记录以来的最暖年份，而2017年和2015年分列第二和/或第三位。报告指出，2013-2017年必定会是有记录以来最暖的五年期。

世界気象機関(WMO)が独ボンで6日に発表した報告によると、強いエルニーニョ現象の影響を受け、2016年は観測史上気温が最も高い年となり、2017年が第2位、2015年が第3位で続くとみられる。2013年から2017年の5年間は、観測史上最も気温が高い温暖期となることが報告から明らかになった。

世界气象组织(WMO)是联合国系统关于天气、气候和水的权威机构。WMO秘书长佩特里⋅塔拉斯在当天开幕的联合国波恩气候大会上发布了这份临时《气候状况声明》。声明指出，2017年发生了许多“高影响事件”，具体包括灾难性的飓风和洪水、危害健康的热浪和干旱，很有可能是有记录以来三个最热年份之一。同时，气候变化的长期指标，如二氧化碳浓度升高、海平面上升以及海洋酸化等仍然没有减退。北极海冰覆盖率仍低于平均值，而以往稳定的南极海冰范围已处于或接近创记录的低点。

WMOは、天気、気候、水に関する活動を行う国連専門機関の一つ。WMOのペッテリ・ターラス事務局長は、6日に開幕した国連気候変動枠組み条約第23回締約国会議（COP23）において、上述の臨時「気候状況に関する声明」を発表した。ペッテリ・ターラス事務局長が発表した声明の概要は次の通り。「2017年には、大きな被害をもたらしたハリケーンや洪水、健康に危害を及ぼす熱波や干ばつなど、多くの『気候変動に大きな影響を及ぼす重大事件』が発生した。2017年はおそらく、観測史上最も気温が高い年度トップ3に入るであろう。また、CO2濃度の上昇、海水面の上昇、海洋の酸性化といった長期気候変動の指標は、依然低下する傾向が見られない。北極海の海氷面積の割合は依然平均値を下回っており、これまで安定していた南極海の海氷域範囲も、過去最低記録に接近している」。

“过去三年是温度记录中位列前三的年份。这属于长期变暖趋势的一部分，”佩特里⋅塔拉斯表示，“我们经历了异常天气，包括亚洲高达50摄氏度的温度、在加勒比和大西洋延伸到爱尔兰的刷新记录的飓风、在东非使数百万人受灾的破坏性季风洪水以及持续干旱。”

「過去3年間の気温データは、観測史上最も暑い年度のトップ3を占める見込みで、これは長期温暖化の傾向を裏付けるものだ。我々は、50度に達するアジアの高温現象、カリブ海、大西洋からアイルランドに達する記録的なハリケーン、東アフリカで数百万人が被災した東アフリカの破滅的なモンスーン・洪水および持続的な干ばつなどを経験した」。

佩特里⋅塔拉斯强调，上述事件中有很多(具体科学研究将确定其准确数量)带有因人为活动引发的温室气体浓度增加而造成的气候变化的迹象。

「これらの現象のほとんどが（具体的な科学的研究により、正確な数量は確定される見通し）、人為的な温室効果ガス濃度の上昇によってもたらされた気候変動の結果である」。

波恩气候大会主办方《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)执行秘书埃斯皮诺萨表示：“这些研究结果突显出，如果我们不能实现《巴黎协定》的目标和雄心，就会给民众、经济以及人类运行其中的地球上的生命本质带来日益增加的风险”。

COP23を主催した国連気候変動枠組条約（UNFCCC）のパトリシア・エスピノーサ事務局長は、「これらの研究結果は、『パリ協定』の目標と遠大な抱負を我々が実現できなければ、各国の国民、経済、そして人類を含む地球上の生命の本質に対するリスクが日ごとに高まることを示唆している」とコメントした。

世界气象组织指出，气候领域的极端事件影响着数百万人的粮食安全，对最脆弱群体尤为如此。联合国粮农组织(FAO)的一份评估报告发现，在发展中国家，与中到大尺度风暴、洪水和干旱相关的所有损害和损失中，农业(作物、牲畜、渔业、水产业和林业)占26%。

WMOは、「気候分野での異常現象は、数百万人の人々、特に最も弱いグループの食料の安全に影響を及ぼしつつある」と指摘している。国連食糧農業機関（FAO）の評価報告によると、中・大規模の暴風、洪水、干ばつによって発展途上国が被ったあらゆる被害・損失のうち、農業(作物、家畜、漁業、水産業・林業)の被害は26％を占めた。