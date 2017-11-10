「世界の観光都市トップ100」報告が発表 首位は香港

欧睿信息咨询公司(Euromonitor International)的报告数据显示，中国香港是2017年最受游客欢迎的城市，深圳进入前十名，上海和澳门则入围全球50大最好客城市之列。

市場調査の国際大手ユーロモニター・インターナショナルが発表した調査報告「世界の観光都市トップ100」の統計データによると、中国香港は今年、観光客の間で最も人気の高い都市となり、深センはトップ10入りを果たし、上海と澳門（マカオ）地区はトップ50にランクインした。

报告中称，2017年有2570万游客到访香港。排在第二位的是曼谷，有2330万游客到访，第三位的是伦敦，游客1980万。跻身最受游客欢迎前十名的城市还有新加坡、澳门、迪拜、巴黎、纽约、深圳和吉隆坡。

2017年に香港地区を訪れた観光客数は延べ2570万人に上り、第2位にはバンコク（延べ2330万人）が続き。第3位はロンドン（延べ1980万人）。このほかトップ10に入ったのは、シンガポール、マカオ地区、ドバイ、パリ、ニューヨーク、深セン、クアラルンプールだった。

根据排行榜，莫斯科排在第49位，2017年共有460万游客到访莫斯科。2016年莫斯科位居第46位，有450万游客。据预测，2020年将有500万游客访问莫斯科，而2025年将有670万。

ランキングによると、モスクワは第49位、2017年には延べ460万人の観光客がモスクワを訪れた。2016年は第46位（延べ450万人）だった。予測によると、2020年には延べ500万人の観光客、2025年には延べ670万人がモスクワを訪れる見通し。

圣彼得堡也在排行榜中，该城市排在第73位，有290万游客。与莫斯科一样，圣彼得堡较2016年相比排名也下滑了3位。

サンクトペテルブルクは第73位（延べ290万人）に入った。モスクワと同じく、サンクトペテルブルクは2016年から順位を3つ下げた。