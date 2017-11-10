小包自動仕分けシステム、1時間で7万2000個を処理

一小时最快能处理分拣快递包裹72000件，分拣准确率高达99.995%！11月7日，记者在中科微至智能制造科技江苏有限公司看到了该公司自主研发的快递包裹自动分拣系统。

1時間で最多7万2000個の小包を仕分けし、精度は99.995％に達する宅配小包自動仕分けシステムがこのほど登場した。中科微至智能制造科技江蘇有限公司で7日、同社が自主開発した宅配小包自動仕分けシステムを取材した。

目前，我国网购市场发达，但快递分拣自动化水平较低，大部分物流企业采用人工分拣，少数采用进口自动化分拣设备的企业，存在设备采购价格高、售后反应慢、维护成本高等弊端，严重制约着我国物流业的发展。2016年，中科院微电所在无锡设立中科微至智能制造科技江苏有限公司，历时7年研发，打破国外技术垄断，开发出了集成快递包裹自动分拣8大核心技术的国际先进高端物流快递分拣装备。

中国では最近ネット通販市場が発達しているが、仕分け自動化水準が低く、大半の物流企業は人による仕分け作業がほとんどだ。一部企業は自動化仕分け設備を輸入しているが、高価格でアフターサービスが遅く、維持費が高くつくといった問題があり、中国の物流業の発展を大きく制限している。中国科学院微電子研究所は、昨年無錫市で同社を設立。7年間の研究開発を経て海外の技術独占を打破し、宅配小包自動仕分けの8大コア技術を集めた世界最先端の高級物流宅配小包仕分け設備を開発した。