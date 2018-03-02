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人民網日本語版>>中国語教室

北京の人材導入制度、外国籍配偶者も「永久居留証」申請が可能に

北京推出吸引人才政策：外籍配偶可申请永久居留

人民網日本語版 2018年03月02日08:21

27日，中共北京市委组织部和北京市人民政府新闻办公室共同举行新闻发布会，通报北京市委市政府会同中组部、科技部等中央单位联合印发的关于引才用才机制的举措。此次改革将允许外籍人才换发多次入境有效访问签证，为外籍专家学者到中关村交流访问提供便利。

中共北京市委員会組織部と北京市人民政府新聞弁公室が27日に記者会見を開き、北京市委員会・市政府が中共中央組織部や中国科学技術部などの中央当局と共同で印刷配布した人材導入メカニズムの措置について報告した。今回の改革は、外国籍人材によるマルチビザ切り替えを許可し、外国籍専門家や学者が中関村を交流目的で訪問する利便性を高める。

在申请永久居留方面，此次改革在中关村外籍高层次人才及其配偶子女享受永久居留直通车政策的基础上，允许中国籍高层次人才的外籍配偶及子女也可以通过直通车申请。

「永久居留証」の申請について、今回の改革は北京市の中関村外国籍ハイレベル人材とその配偶者及び子に対し「永住権直通車」制度を適用し、かつ中国籍ハイレベル人材の外国籍配偶者及び子に対しても「直通車」による申請を認めている。

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