18年世界富豪番付　中華圏トップは騰訊の馬化騰氏

根据胡润研究院28日发布的《2018胡润全球富豪榜》，上榜富豪的总财富比去年上升31%，达到66万亿元，相当于全球GDP的13.2%。

胡潤研究院が28日に発表した「2018年胡潤世界富豪ランキング」によると、ランク入りした富豪の総資産が前年より31％増加して66兆元（1元は約16.8円）に達し、世界の国内総生産（GDP）の総額に占める割合は13.2％に上ったという。中国証券網が伝えた。

全球前十大富豪中7人来自美国，亚马逊掌门人杰夫·贝佐斯、“股神”沃伦·巴菲特和脸谱网创始人马克·扎克伯格领航。贝佐斯财富上涨71%，成为世界首富，巴菲特财富上涨31%，扎克伯格财富上涨36%。

富豪トップ10のうち米国出身者が7人で、トップ3にはアマゾンのジェフ・ベゾス最高経営責任者（CEO）、「投資の神様」ウォーレン・バフェット氏、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグCEOが並んだ。ベゾスCEOの資産は前年比71％増加して世界一になり、バフェット氏は同31％増加、ザッカーバーグ氏は同36％増加だった。

根据榜单，腾讯创始人马化腾以2950亿元的财富额正式成为全球华人首富，他是胡润百富榜创立以来第13位中国首富，全球排名为第15位，比去年上升23位。

ランキングをみると、中華圏の1位には騰訊（テンセント）の創業者でCEOの馬化騰氏になり、資産額は2950億元だった。同ランキングの開始以来13人目の中国人トップになり、世界ランキングは前年より23位上昇して15位だった。

按照胡润研究院所作出的说明，去年年底腾讯频繁参与零售。50天内，先后战略投资永辉超市、超级物种、家乐福和万达商业，就连男装品牌商海澜之家也于今年1月确认向腾讯出让5%的股份。

同研究院の説明によると、騰訊は昨年末、小売分野で活発な動きをみせた。50日の間に、永輝超市、超級物種、カルフール、万達商業に相次いで戦略的投資を行い、紳士服ブランド・海瀾之家も今年1月に騰訊へ株式の5％を譲渡することを明らかにした。

许家印、李兆基、马云及其家族分别位列大中华区榜单的第二至四位。

中華圏の富豪ランキングの2～4位には、許家印氏、李兆基氏、馬雲氏とその家族が並んだ。

此外，根据统计，中国的证券交易所上市企业拥有比美国多一倍的上榜富豪，中国为601人，美国为252人。

また統計によると、中国の証券取引所に上場する企業の関係者でランク入りした富豪は米国の2倍以上おり、中国人は601人、米国人は252人だった。

而科技行业仍然是全球十亿美金富豪的主要财富来源。房地产业超过制造业，位居第二。投资排名第四。

資産額が10億ドル（1ドルは約106.6円）を超える富豪の富の源泉は、引き続き科学技術産業だった。不動産業は製造業を抜いて2位になり、投資が4位だった。