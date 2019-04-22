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政治
国際海軍行事に参加する各国艦艇が続々と青島に到着
人民網日本語版
2019年04月22日10:45
ロシア海軍フリゲート「アドミラル・ゴルシコフ」
中国人民解放軍海軍創設70周年国際海軍行事に参加する各国艦艇が21日、続々と中国・青島に到着した。中国新聞社が伝えた。
（編集NA）
「人民網日本語版」2019年4月22日
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