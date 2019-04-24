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＜中国海軍創設70周年観艦式＞観閲を受ける中国艦艇の全記録

人民網日本語版　2019年04月24日11:22
＜中国海軍創設70周年観艦式＞観閲を受ける中国艦艇の全記録
観閲を受ける中国の某新型原子力潜水艦

中国人民解放軍海軍創設70周年祝賀観艦式が23日、山東省青島沖で実施された。（編集NA）

「人民網日本語版」2019年4月24日

 

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