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経済
天安門で国旗掲揚式
人民網日本語版
2021年10月01日09:58
10月1日早朝、中華人民共和国建国72周年を祝賀して、北京の天安門広場で荘重な国旗掲揚式が行われた。新華社が伝えた。（編集KW）
「人民網日本語版」2021年10月1日
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