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天安門で国旗掲揚式

人民網日本語版　2021年10月01日09:58
天安門で国旗掲揚式

10月1日早朝、中華人民共和国建国72周年を祝賀して、北京の天安門広場で荘重な国旗掲揚式が行われた。新華社が伝えた。（編集KW）

「人民網日本語版」2021年10月1日

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