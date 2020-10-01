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烈士記念日　人民英雄への献花式が北京で開催

人民網日本語版　2020年10月01日14:08
烈士記念日　人民英雄への献花式が北京で開催
（撮影・申宏）

9月30日、国が定める「烈士記念日」のこの日、人民英雄に花を捧げる献花式が北京の天安門広場で行われた。新華社が伝えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2020年10月1日

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