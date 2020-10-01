Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
丸わかり！中国キーワード
|
中国における日本企業
|
経済関連データ
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
烈士記念日 人民英雄への献花式が北京で開催
人民網日本語版
2020年10月01日14:08
（撮影・申宏）
9月30日、国が定める「烈士記念日」のこの日、人民英雄に花を捧げる献花式が北京の天安門広場で行われた。新華社が伝えた。（編集KS）
「人民網日本語版」2020年10月1日
1
2
3
4
5
6
7
次ページ
関連記事
1990年から2020年まで国慶節に天安門広場を飾った花壇を振り返る
上海、視覚芸術家が高層ビル屋上で218.5平方メートル半紙に「我愛北外灘」と書き上げる
27日に第7陣となる在韓中国人民志願軍烈士の遺骨引き渡しセレモニー
今年の中秋節は「十五夜の月より十六夜の方が丸い」
国慶節控え、祖国の祝福をテーマとしたオブジェが天安門に登場 北京市
北京の長安街10ヶ所に国慶節テーマの美しい花壇
マカオ地区の観光ビザ手続きが9月23日から再開
観光地が続々無料開放、国慶節8連休が「最もお得な大型連休」に
おすすめ写真
西安交通大学の学生が歩行支援ロボット装具を開発
新しいストレス解消法！西安大唐不夜城に「音に反応する噴水」
中国、高齢者たちの「なりきり名画」が話題に！
江西省博物館新館がオープン 「江西省の宝箱」と話題に
特製月餅を召し上がれ！動物たちが堪能した月餅とは？ 江蘇省
あれ？右手と右足がやっぱり同時に？大学の軍事訓練動画が話題に
ケンタッキー6店舗で「フードバンク」試行 広東省広州
杭州西湖女子パトロール隊が北京頤和園の昆明湖畔をパトロール
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
コメント
1
日本が米日印豪外相会合を来週開催…
2
2020年秋の求人・求職報告書 …
3
外交部、国慶節・中秋節連休は不要…
4
在日華僑華人・中国人留学生が中秋…
5
孔鉉佑駐日大使、中華人民共和国建…
6
【人民網時評】TikTok配信禁…
7
中国のシールドマシン、ゼロから世…
8
中国における初の国産高原無人ヘリ…
9
世界初の1万トン級半潜水式貯油施…
10
北京モーターショー開幕 今年世界…
1
中日企業のイノベーション分野協力…
2
微信や支付宝は引き継げる？ デジ…
3
新たな歴史！ASEANが中国の一…
4
人民網「TikTok取引」三評（…
5
日本独自の細部までこだわった感…
6
2020年秋の求人・求職報告書 …
7
タニシ麺がついに月餅の餡に！
8
【人民網時評】TikTok配信禁…
9
北京モーターショー開幕 今年世界…
10
中国国債が世界国債インデックス指…
1
もうすぐ国慶節8連休の中国、11…
2
関羽が地面を掘り進む！中国で最大…
3
専門家「3日間熱が下がらない場合…
4
ばら売りを賢く利用して質の高い生…
5
泣き虫愛ちゃんの再来？泣きながら…
6
外交部、国慶節・中秋節連休は不要…
7
新型コロナワクチン接種第1陣ボラ…
8
在日華僑華人・中国人留学生が中秋…
9
中国、高齢者たちの「なりきり名画…
10
新しいストレス解消法！西安大唐不…
1
日本の新防衛相「台湾は中国の一…
2
習近平国家主席「世界には一つの…
3
外交部報道官が日本メディアの不…
4
3つのキーワードで読み解く中日…
5
日本の指導者が蔡英文氏と電話会…
6
【国際観察】死者20万人、米国…
7
習近平国家主席「さらに素晴らし…
8
習近平国家主席「国連の旗の下で…
9
専門家「近隣外交で多元的な新構…
10
2020年最後の100日間 中…
瓔らくの危機脱出の妙味 皇帝がい...
マスクは2日で一枚の使用も可能か...
ほんとかな
厉害~
ないす！
もっと詳しく教えてほしい！
どこの店ですか
このホームページはかわいい
上海ディズニー、ロリータ撮影、と...
これからも楽しみにしています。 ...
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]