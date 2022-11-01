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習近平総書記がベトナム共産党のグエン・フー・チョン書記長と会談

人民網日本語版　2022年11月01日16:24
習近平総書記がベトナム共産党のグエン・フー・チョン書記長と会談

習近平中共中央総書記（国家主席）は10月31日、北京の人民大会堂でベトナム共産党のグエン・フー・チョン書記長と会談を行った。

「人民網日本語版」2022年11月1日

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