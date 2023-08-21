第2陣カンボジア支援中医医療チームが医療サービスを展開

第2陣カンボジア支援中医医療チームは、中国中医科学院広安門病院に所属する救急医療、統合医療、高齢者医学、整形外科、鍼灸、予防医療・看護など各医療分野の第一線で働く医療関係者8人で構成されている。7月4日にカンボジアの首都プノンペンに到着した同医療チームは、1年間にわたり、医療支援活動を展開する計画。新華網が報じた。（編集KM）

「人民網日本語版」2023年8月21日