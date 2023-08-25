過去記事

多言語

人民網日本語版>>写真

第5回中国オーダーメイド・チャイナドレス芸術大賞を開催　遼寧省瀋陽

人民網日本語版　2023年08月25日15:56
第5回中国オーダーメイド・チャイナドレス芸術大賞を開催　遼寧省瀋陽
様々なチャイナドレス姿でランウェイを歩くモデルたち（撮影・于海洋）。

遼寧省瀋陽市の中国工業博物館で8月23日、「第7回瀋陽旗袍（チャイナドレス）文化祭・第5回中国オーダーメイド・チャイナドレス芸術大賞」が開催された。中国新聞網が報じた。（編集KM）

「人民網日本語版」2023年8月25日

12345 次ページ

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]