第5回中国オーダーメイド・チャイナドレス芸術大賞を開催 遼寧省瀋陽
人民網日本語版 2023年08月25日15:56
遼寧省瀋陽市の中国工業博物館で8月23日、「第7回瀋陽旗袍（チャイナドレス）文化祭・第5回中国オーダーメイド・チャイナドレス芸術大賞」が開催された。中国新聞網が報じた。（編集KM）
「人民網日本語版」2023年8月25日
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