山西省太原市とモスクワ結ぶ直行便が11月4日に就航へ

山西省太原市とロシアのモスクワを結ぶ直行便が11月4日に就航されることになり、同便は毎週土曜日に1往復する計画となっている。太原日報が報じた。

関係責任者によると、太原とモスクワを結ぶ直行便の所要時間は片道8時間。往路は午後2時10分に太原を出発し、午後8時10分にモスクワに到着する。復路は午後10時にモスクワを出発し、翌日12時40分に太原に到着する。時間はいずれも現地時間となっている。太原とモスクワを結ぶ直行便が就航することで、山西省からロシアに向かう場合、乗り換えの必要がなくなり、移動時間や交通費の節約につながる。

中国文化・観光部(省)は9月12日、中国公民を対象としたビザ免除で行けるロシア団体旅行業務を取扱うことのできる第一陣の旅行社リストを発表し、うち山西省の旅行会社が8社名を連ねていた。（編集KN）

「人民網日本語版」2023年10月10日