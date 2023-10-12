西部陸海新通路越境道路シャトル便の運行回数が前年比72％増に
人民網日本語版 2023年10月12日16:13
ノートパソコンの付属品や発電機の部品などを満載して西部陸海新通路の越境道路を運行するトラックのシャトル便が10月11日、重慶南彭公路保税物流センターを出発し、広西壮（チワン）族自治区崇左市にある憑祥市を経由して一路ベトナムに向かった。新華網が伝えた。
2023年1月1日から9月30日までの間に、西部陸海新通路越境道路シャトル便は計3532回運行され、7947TEU（国際規格の29フィート換算コンテナ個数）を出荷し、いずれも前年比72％増加した。出荷総額は同95％増の約23億2200元（1元は約20.4円）に達した。（編集KM）
「人民網日本語版」2023年10月12日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]