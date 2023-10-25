有人宇宙船「神舟17号」が今月26日に打ち上げへ　乗組員が決定

中国有人宇宙事業弁公室の情報によると、有人宇宙船「神舟17号」は北京時間26日午前11時14分の打ち上げを目指している。神舟16号の乗組員は神舟17号の乗組員と軌道上での任務引き継ぎ後、今月31日に東風着陸場への帰還を目指している。

宇宙ステーション応用・発展段階飛行任務総指揮部の検討を経て、神舟17号有人飛行任務を遂行する乗組員は湯洪波宇宙飛行士、唐勝傑宇宙飛行士、江新林宇宙飛行士の3人からなり、そして船長は湯洪波宇宙飛行士に決まった。この乗組員は宇宙ステーション建設任務の開始後で平均年齢が最も低い。（編集YF）

「人民網日本語版」2023年10月25日