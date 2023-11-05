第134回広州交易会のオフラインでの輸出成約額が223億ドルに

第134届広州交易会（広交会）のオフライン展が4日、広東省広州市で閉幕し、オフラインでの輸出成約額が223億ドルに達し、第133回より2.8％増え、回復性の成長傾向を示した。うち、出展企業と「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国のバイヤーとの成約額は122億7000万ドル（1ドルは約149.4円）で、第133回より2％増えた。新華社が伝えた。

11月3日の時点で、229ヶ国・地域からの域外バイヤーがオンラインとオフラインの形式で広交会に参加したという。うち、オフラインで参加した域外のバイヤーは19万8000人近くに上り、第133回より53.4％増え、新型コロナウイルス感染症前の第126回と比べても6.4％増えた。「一帯一路」共同建設国のバイヤーは約12万6000人で、全体の63.9％を占め、第133回より68.6％増えた。(編集AK)

「人民網日本語版」2023年11月5日