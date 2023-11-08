中豪首相会談共同成果声明、ハイレベル対話の再開を歓迎

李強総理の招待を受けて、オーストラリアのアルバニージー首相が11月4～7日、中国を公式訪問した。7日、「中豪首相年次会談共同成果声明」（以下「共同成果声明」）が発表された。中国新聞社が伝えた。

双方は共同成果声明で、「両国首脳は、中豪の包括的な戦略的パートナーシップへの支持を再確認し、安定した建設的な二国間関係の重要性を重ねて表明した。双方は、1972年の『中豪両国の外交関係構築に関する中華人民共和国政府とオーストラリア政府の共同コミュニケ』の重要性を再確認し、相互尊重、平等互恵、安定的発展、及びオーストラリア側の『一つの中国』政策に関する約束を含む、共同コミュニケにおける各々の政策と立場を再確認した。双方は、意見の相違を適切に処理しさえすれば、両国は二国間関係を発展させ、各々の国益を守ることができるとの認識で一致した」と表明。

「双方は、政治的対話の重要性を認め、両国間の政治的関係の持続的な安定と発展を歓迎し、2022年以来の両国首脳及び閣僚間の一連の会談及び外交・経済分野の重要な対話の再開は、両国の利益にかなうものであるとの認識で一致した」とした。

また「双方は、出入国政策の調整後の両国間の学生、旅行者、実業家などの人的往来を含む人的・文化的交流の二国間関係に対する貢献を歓迎する。双方は、中豪ハイレベル対話の再開を歓迎する」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2023年11月8日