李強総理がキルギス公式訪問

李強総理は24日、キルギスのジャパロフ首相の招待を受けて行う同国公式訪問と、上海協力機構（SCO）加盟国政府首脳（首相）理事会第22回会合への出席のため、チャーター機で北京を発った。新華社が伝えた。

李総理はビシュケクのマナス国際空港に到着後、ジャパロフ首相と短い会談を行った。

李総理は「今回のキルギス訪問は、相互信頼を増進し、協力を拡大し、友好を深め、平和を促進するためのものだ。中国はキルギスと共に、両国首脳間の重要な共通認識を全面的に実行に移し、政治的・戦略的相互信頼を絶えず深め、協力の新たな目玉や手本をさらに多く作り上げ、両国の友好により多くの時代的意味を与えることを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2023年10月25日