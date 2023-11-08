IMF、中国の2023年の経済成長率を5.4％増と予測

国際通貨基金（IMF）は7日、「中国経済が政府の2023年の成長目標を達成し、新型コロナ感染症後の力強い回復を反映する見通しだ」と発表した。

IMF公式サイトの情報によると、IMFは中国の23年の実質GDP成長率を5.4％増、24年の成長率を4.6％増と予測している。10月の「世界経済見通し」の予測値と比べるといずれも0.4ポイント上昇。これは第3四半期（7-9月）の成長が予想以上だったこと及び最近発表された一連の政策によるものだ。（編集YF）

「人民網日本語版」2023年11月8日