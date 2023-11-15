中国国家統計局は15日、10月の国民経済の運営状況を発表した。

データによると、10月の社会消費財小売総額は前年同期比7.6％増、全国の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の付加価値額は同4.6％増、物品貿易輸出入総額は同0.9％増だった。

また、1-10月の全国の固定資産投資（農家を含まない）は前年同期比2.9％増、社会消費財小売総額は同6.9％増の38兆5440億元（1元は約20.8円）、全国の一定規模以上の工業企業の付加価値は同4.1％増、サービス小売額は同19％増、物品貿易輸出入総額は同0.03％増となった。

中国の国民経済は持続的に回復・好転し、主要な指標は改善し続けており、経済運営は全体的に安定している。

（編集JZ）

「人民網日本語版」2023年11月15日