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写真で見る中米首脳会談

人民網日本語版　2023年11月16日08:09
写真で見る中米首脳会談

習近平国家主席は現地時間11月15日、バイデン米大統領とサンフランシスコのファイロリで会談した。（編集LX）

「人民網日本語版」2023年11月16日

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