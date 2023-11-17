李強総理が黒竜江・吉林両省視察「新時代の東北全面振興の新たなブレイクスルーを推進」

李強総理は14～16日、黒竜江省と吉林省を視察し、「新時代の東北全面振興推進座談会における習近平総書記の重要談話の精神を踏み込んで貫徹・実行し、改革・革新を堅持し、内生的原動力を引き出し、新時代における東北部の全面的な振興の新たなブレイクスルーを推進する必要がある」と強調した。新華社が伝えた。

李総理は黒竜江省で大唐哈爾浜（ハルビン）第一火力発電所、哈爾浜工業大学、恵達科技公司、哈爾浜新区江北一体発展区などを視察した。吉林省では長春金賽薬業公司、長光衛星公司、中国科学院長春光機所、中国一汽などを視察した。

李総理は両省の経済・社会発展の成果を十分に評価。両省に対して、習総書記の重要指示の精神及び党中央の決定・方針を真剣に貫徹・実行し、自らの強みをより良く発揮し、内生的原動力を効果的に引き出し、新時代における東北部の全面的振興の推進に一層の貢献を果たすよう求めた。（編集NA）

「人民網日本語版」2023年11月17日