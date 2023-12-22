週間時事用語（ウォーター・サルート、ボイリング現象、生成的人工知能など）

水门礼 shuǐ mén lǐ ：ウォーター・サルート

（中）12月12日，中国自主研制的ARJ21与C919飞机分别从上海浦东国际机场起飞，前往香港。香港国际机场会以航空界最高礼仪水门礼迎接。

（日）12月12日、中国が独自に研究開発したジェット機ARJ21と大型旅客機C919がそれぞれ、上海浦東国際空港から香港特別行政区に向かって離陸した。香港国際空港は、敬意や歓迎を表す「ウォーター・サルート」で迎えた。

砂涌shā yǒng ：ボイリング現象（ボイリングげんしょう）

失联 shī lián ：行方不明（ゆくえふめい）

（中）青海省民和县中川乡金田村和草滩村发生局地“砂涌”，大量房屋被淤泥包围、冲毁，多名群众失联，青海消防救援总队连夜组织救援。

（日）青海省民和県中川郷の金田村と草灘村では、局地的に「ボイリング現象」が発生し、多くの家屋が泥に囲まれ、倒壊してしまったほか、行方不明者も複数出ており、青海消防救援総隊が夜を徹して救助作業を展開している。

生成式AI shēng chéng shì AI ：生成的人工知能（せいせいてきじんこうちのう）

（中）据行业人士预测，从明年开始将进入生成式AI应用大爆发的时代，甚至会成为改变传统行业的2.0时代。

（日）業界関係者は来年から、生成的人工知能が大々的に応用される時代に突入し、従来の業界をも変える「2.0時代」になる可能性があると予測している。

票根 piào gēn ：半券（はんけん）

书签 shū qiān：しおり

（中）两人都喜欢拿电影票根做书签，有共同喜欢的文学、电影等。

（日）二人とも映画の半券をしおり代わりにするのが好きで、好きな文学や映画などの趣味も同じで意気投合した。

磁共振 cí gòng zhèn ：磁気共鳴（じききょうめい）

（中）我国首款双能3.0T磁共振12月20日正式发布。

（日）中国初のデュアルエネルギー3.0T磁気共鳴が12月20日、正式に発表された。

泥瓦工 ní wǎ gōng ：左官（さかん）

水泥 shuǐ ní ：セメント

（中）申作华是一位泥瓦工，他利用空闲时间他尝试用水瓢、锤子、铁锨，抹灰刀等工具在水泥上练字，通过短视频的方式展示水泥书法，吸引了数千万人的观看和点赞。

（日）左官の申作華さんは仕事の合間に、ひしゃくやハンマー、スコップ、コテなどを使って、セメントの上で字を練習し、ショート動画でセメント書道を披露したところ、たちまち数千万人が視聴して、「いいね！」を寄せている。

随葬品 suí zàng pǐn ：副葬品（ふくそうひん）

（中）在其相对较远的很多小型殉葬坑中发现了大量的珍禽异兽骨骼，随葬品有陶容器、陶俑等。

（日）その比較的遠い多くの小型殉葬坑からは、多くの珍しい動物の骨が見つかっており、副葬品には陶容器や陶俑などがあった。

羽绒服 yǔ róng fú：ダウンウェア

（中）位于浙江省平湖市的羽绒服批发市场，高峰期单日最大发货量超过100万件。

（日）浙江省平湖市にあるダウンウェア卸売市場では、ピーク期には1日の出荷数が最大で100万着を超えるという。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2023年12月22日

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