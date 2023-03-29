全程马拉松（全马）quán chéng mǎ lā sōng（quán mǎ）：フルマラソン

半程马拉松（半马）bàn chéng mǎ lā sōng （bàn mǎ）：ハーフマラソン

（中）3月26日上午，苏州首届城市马拉松在江苏省苏州市金鸡湖畔鸣枪开跑。本届马拉松设置了全程马拉松、半程马拉松、家庭跑三个项目，共计25000名跑友参加比赛。

（日）3月26日午前、第1回蘇州シティマラソンが江蘇省蘇州市金鶏湖の湖畔で開催された。今大会ではフルマラソンとハーフマラソン、ファミリーマラソンの3部門が設けられ、ランナー合わせて2万5000人が参加した。

初评 chū píng ：一次審査（いちじしんさ）

（中）经过严格初评、复评、终评，30部网络文学作品和10位新人作家上榜。

（日）厳格な一次審査と二次審査、最終審査を経て、インターネット文学作品30作品と、新人作家10人がランキング入りしている。

最后一公里 zuì hòu yī gōng lǐ ：ラストワンマイル

（中）该车满足城镇、乡村等末端物流配送等需求，匹配“最后一公里”物流运输等多用途场景。

（日）同車は町や村など末端への配送といったニーズに応えるもので、「ラストワンマイル」の物流配送など複数の用途・シーンにマッチしている。

龙头企业 lóng tóu qǐ yè ：リーディングカンパニー

（中）引进风电装备制造龙头企业和配套企业，加大科技创新力度。

（日）風力発電設備を製造するリーディングカンパニー及び関連企業の誘致を通じてテックイノベーションを強化する。

伞式帐篷 sǎn shì zhàng péng ：パラソルタープ

（中）伞式帐篷，跟雨伞一样，打开合拢非常方便。订单已经排到5月份左右。

（日）パラソルタープは傘のようで、開け閉めがとても簡単。5月ごろまですでに注文が詰まっている。

风电叶片 fēng diàn yè piàn ：風力発電機のブレード （ふうりょくはつでんきのブレード）

（中）云南省昆明市宜良县中营风电场计划安装12台风电机组。现已完成7台风机的叶片吊装。

（日）雲南省昆明市宜良県中営風力発電所に12基の風力発電機の設置を予定している。すでに7基のブレードの取り付けが完了した。

削峰填谷 xiāo fēng tián gǔ ：ピークカット・ピークシフト

（中）储能电站相当于城市“充电宝”，在电网用电低谷时，利用风能、太阳能等可再生能源发电给电池充电，在电网用电高峰时放电，发挥削峰填谷作用，提升新能源消纳能力。

（日）蓄電発電所は都市の「モバイルバッテリー」に相当し、電力消費オフピーク時に風力や太陽光などの再生可能エネルギーを使って発電し、電池の充電を行う。そして電力消費ピーク時に放電することでピークカット・ピークシフトの役割を果たし、新エネの利用能力を高める。

载人航天 zài rén háng tiān ：有人宇宙飛行（ゆうじんうちゅうひこう）

（中）载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、人工智能等领域创新成果不断涌现。

（日）有人宇宙飛行、月・火星探査、深海・深地球探査、スーパーコンピューター、衛星測位、量子情報、原子力発電技術、大型飛行機製造、人工知能（AI）などの分野の革新的な成果が続出した。

空间碎片 kōng jiān suì piàn ：スペースデブリ

（中）预计5年内，我们将实现空间碎片轨道的高精度测定，以此更精准地判断空间碎片对我国太空资产的威胁程度。

（日）5年内にスペースデブリ軌道の高精度測定を実現し、スペースデブリの中国の宇宙資産への脅威の程度をより正確に判断できるようになる見込みだ。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2023年3月29日

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