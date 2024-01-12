2023年中国と世界の科学技術進展ニューストップ10が選出
人民網日本語版 2024年01月12日15:28
2023年は科学技術分野でどのような重要なブレイクスルーがあっただろうか。中国科学院と中国工程院が主催し、中国科学院院士と中国工程院院士が投票し選出した2023年中国科学技術進展ニューストップ10と世界科学技術進展ニューストップ10が11日、明らかになった。人民網が伝えた。
2023年中国科学技術進展ニューストップ10
1.世界初の第4世代原発が商業運営開始
2. 有人宇宙船「神舟16号」が帰還 宇宙ステーション応用・発展段階初の有人飛行任務が無事完了
3.シリコンの極限を超える2次元トランジスタが誕生
4.中国の科学者、アルカリ耐性遺伝子による作物の増産を発見
5. 火星探査機｢天問1号｣の研究成果、火星の気候変化を解明
6.中国初の1万m深地球科学調査井が掘削開始
7.液体窒素温度におけるニッケル酸化物超伝導体が初めて発見
8. 500m口径球面電波望遠鏡「FAST」がナノヘルツ重力波が存在する証拠を検出
9.世界初の全リンク・全システム宇宙太陽光発電所地上検証システムが完成し稼働開始
10.科学者が嗅覚感知分子メカニズムを解明
2023年世界科学技術進展ニューストップ10
1.科学者がこれまで最も完全なヒト脳細胞マップを作成
2.AIが初めてゼロからの原始タンパク質の生成に成功
3.世界最大の核融合実験炉が稼働開始
4.OpenAIがGPT-4を正式発表
5.衛星が初めて地球に太陽エネルギーを伝送 宇宙からのエネルギーの信頼性を証明
6.初の人類の眼球移植に成功
7.最小の粒子加速器が登場
8.科学者が初の単一原子のX線撮影を実現
9.世界初の昆虫の「全脳マッピング」が完成
10.初のヒト・パンゲノムの略図が公開（編集YF）
「人民網日本語版」2024年1月12日
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