中国2023年の物品貿易輸出入総額、前年比0.2％増の41兆7568億元に

国家統計局が17日に発表したデータによると、中国の2023年の物品貿易輸出入総額は前年比0.2％増の41兆7568億元（1元は約20.6円）だった。そのうち輸出は0.6％増の23兆7726億元、輸入は0.3％減の17兆9842億元。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は5兆7884億元の黒字だった。民間企業の輸出入額は同6.3％増、輸出入総額に占める割合は同3.1ポイント上昇の53.5％だった。「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国との輸出入額は同2.8％増、輸出入総額に占める割合は同1.2ポイント上昇の46.6％だった。電気機械製品の輸出額は同2.9％増、輸出総額に占める割合は58.6％だった。12月の物品貿易輸出入総額は同2.8％増の3兆8098億元、そのうち輸出は3.8％増の2兆1754億元、輸入は1.6％増の1兆6345億元だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年1月18日