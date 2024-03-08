2023年、中欧班列を利用した完成車輸出が11万台を突破 重慶
人民網日本語版 2024年03月08日15:55
重慶市口岸物流弁公室および重慶市鉄道部門によると、2023年に国際定期貨物列車「中欧班列」を利用した完成車の輸出入台数は大幅に増加し、双方向の輸出入台数は大幅な伸びを示した。このうち2023年に重慶から中欧班列を利用して輸出された完成車の台数は11万台を突破した。新華網が伝えた。
重慶市政府は2023年11月、「重慶市『渝車出海』行動計画」（以下、行動計画）を発表した。行動計画は、重慶市が輸出ルートの完備、海外市場の政策・法規への対応力引き上げ、金融支援の強化などの分野に注力し、「重慶の完成車輸出」を加速させていくとしている。（編集KM）
「人民網日本語版」2024年3月8日
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