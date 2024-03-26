北京中関村総合保税区が運用前検査に合格
人民網日本語版 2024年03月26日15:00
北京市海淀区に建設された北京中関村総合保税区が3月25日、北京税関などの関連当局による運用前検査に合格した。新華網が伝えた。
北京中関村総合保税区は、2023年5月に設立が承認された、中国初の研究開発とイノベーションに特化した総合保税区で、北京市で3番目となる総合保税区でもある。同保税区は、集積回路と医薬ヘルス産業を中心とし、AI（人工知能）と科学技術サービス産業に重点を置き、本部経済や越境EC、ファイナンス・リース金融サービス、ハイエンドソフトウェアサービスのアウトソーシングなどの保税サービス業務を展開していく。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2024年3月26日
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