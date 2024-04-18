【中国GOODGOODS】自動運転清掃車

中国では今、自動運転の清掃車がいろいろな場所で活躍している。安定的に運行しながら清掃作業を行い、全天候型でどんな日でも作業が可能で、清掃業界における作業員の高齢化、人件費の高騰、人材確保の困難、作業の高リスクといった問題をうまく解決している。

中国のテクノロジー発展にともなって、中国のスマート製造の国際市場での認知度がますます速いペースで上昇している。

上海仙途智能科技有限公司（Autowise.ai）が開発した自動運転清掃車は、これまでに300台近くが世界約30都市に輸出され、今やサウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、米国、英国、ドイツなど、中東・欧米地域で、常態化・商用化した運用が実現している。

（編集KS）

「人民網日本語版」2024年4月18日