大型スマート深海養殖用ケージ「深藍2号」が完成

山東青島造船所で建造された大型スマート深海養殖用ケージ「深藍2号」が9日、陸上で完成した。このケージの総高さは71.5m、直径は70m、完全な潜水状態での設計養殖水域は9万立方メートルで、現在中国の応用海域が最も遠く、適用水深が最も深く、養殖水域が最大、機能が最先端の深海・遠洋養殖用ケージだ。新華網が伝えた。

同ケージは自動給餌システム、水文水質気象測量システム、水中イメージングシステム、水中補光システム、生物量モニタリングシステムなどのスマート化養殖設備により、陸上と海上の連動を実現し、一体化デジタル化管理モデルを構築し、深海・遠洋無人養殖機能を徐々に実現する。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年5月13日