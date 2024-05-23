湖南省4月の「新三種の神器」輸出が前年比20％増　ブラジルが最多

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湖南省の長沙税関の22日の情報によると、今年1-4月には、湖南省の電気自動車、リチウム電池、太陽電池の「新三種の神器」の輸出額が大幅に増加し、合計で前年同期比20％増の29億1000万元（1元は約21.6円）に達した。そのうち電気自動車は20億3000万元、リチウム電池は6億8000万元、太陽電池は2億元だった。

ブラジルは湖南省の「新三種の神器」の最大の輸出先国になった。1-4月には、湖南省からブラジルへ「新三種の神器」製品は同49.9倍増の8億6000万元が輸出され、同期の湖南省の「新三種の神器」輸出総額のうち29.4％を占めた。メキシコへの輸出額は、同57.6倍増の17.5％を占める5億1000万元だった。このうちブラジルへの電気自動車の輸出額は同112.7倍増の8億4000万元で、メキシコへの電気自動車の輸出額は同146.9倍増の5億元だった。

企業タイプ別に見ると、1-4月には湖南省の民間企業による「新三種の神器」の輸出額は同29.6％増の26億6000万元で、同期の湖南省の「新三種の神器」輸出総額の91.5％を占めた。外資系企業による同輸出額は同152.4％増の781万9000元で、そのうち中外合資企業による同輸出額は同12.2倍増の404万8000元だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年5月23日