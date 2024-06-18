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5月の物品貿易輸出入総額、前年同期比8.6％増の3兆7077億元

人民網日本語版　2024年06月18日13:43

国務院新聞弁公室は17日、記者会見を開催し、2024年5月の国民経済の運営状況について説明した。国家統計局報道官を務めるチーフエコノミストで国民経済総合統計司（局）の劉愛華司長（局長）は、「5月の物品貿易額は前年同期比8.6％増の3兆7077億元（1元は約21.7円）だった」と述べた。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年6月18日

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