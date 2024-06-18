稼働中の新型エネルギー貯蔵設備容量が3500万kW超に

国家エネルギー局によると、中国の新型エネルギー貯蔵設備容量が急速に増加し続けている。今年第1四半期（1－3月）末現在の稼働中の新型エネルギー貯蔵設備容量は3500万kWを超え、23年末比12％以上、前年同期比210％以上増加した。人民日報海外版が伝えた。

新型エネルギー貯蔵発電所は徐々に集中型、大型化の傾向を見せており、10万kW以上のプロジェクトの設備容量が54.8％を占めている。エネルギー貯蔵時間を見ると、新型エネルギー貯蔵プロジェクトの平均エネルギー貯蔵時間は2.2時間で、2-4時間のプロジェクトの設備容量が74.6％を占めている。地域別に見ると、西北地域は風力・太陽光資源が豊富で、中国の新型エネルギー貯蔵発展が最も進んでいる地域になっており、その稼働中の新型エネルギー貯蔵設備容量は中国全土の29.2％を占めている。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年6月18日