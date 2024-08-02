1トン級以上のeVTOL、初めての長江横断飛行

「盛世竜」と名付けられた電動垂直離着陸機（eVTOL）が1日、江蘇省南京市浦口区の南京市無人機拠点から離陸し、長江を横断飛行し、川沿いを旋回飛行した後に拠点に戻った。飛行距離は25kmで、往復飛行時間は10分。1トン級以上のeVTOLによる長江横断飛行は今回が初めてでもある。科技日報が伝えた。

同機は完全電気動力を搭載し、垂直離陸後に空中で固定翼飛行モードに切り替え水平巡航する。柔軟に離着陸できるヘリコプターの特徴を兼ね備えている上、低騒音、グリーンで環境にやさしく、コスト面で優れている。

同機は上海峰飛航空科技有限公司が独自に開発。同公司は今年2月に世界初の都市間・海上横断飛行（深セン―珠海）を実施し、両地域の車で3時間の移動時間を20分に短縮した。そしてその後の今年5月、1トン級以上のeVTOLによるアラブ首長国連邦における123kmの初飛行を実施した。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年8月2日