中国7月の経済運営は全体的に安定　安定しながら成長

国家統計局が15日に発表したデータによると、今年7月には全国の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の付加価値額が前年同期比5.1％増、社会消費財小売総額は同2.7％増、物品貿易輸出入総額は同6.5％増となった。

1-7月の全国の固定資産投資（農家を含まず）は同3.6％増、社会消費財小売総額は同3.5％増の27兆3726億元（1元は約20.8円）、全国の一定規模以上の工業企業の付加価値額は同5.9％増、サービス小売額は同7.2％増、物品貿易輸出入総額は同6.2％増となった。

経済運営は全体的に安定し、安定しながら成長した。生産・ニーズが回復し続け、雇用・物価が全体的に安定し、新たな原動力が引き続き育成されて成長し、質の高い発展が着実に推進された。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年8月16日