2023年中国経済の「健康診断」報告　中央財政収入が10兆元突破

財政部（省）の藍仏安部長は25日、国務院の委託を受けて、第14期全国人民代表大会（全人代）常務委員会第10回会議において2023年の中央政府決算報告を行った。それによると、23年には中央政府一般公共予算の収入が9兆9566億7000万元（1元は約22.0円）に達し、予算の99.4％を達成し、前年比で4.9％増加した。これに中央予算安定調節基金からの1500億元、中央政府系基金の予算と中央国有資本経営の6350億元が加わり、収入は全体で10兆7416億7000万元に達した。

23年の中央財政における基礎研究支出は同6.6％増の866億5000万元だった。このほか政策の支援と誘導の下、23年の社会全体の研究・開発（R&D）経費が同8.1％増の3兆3300億元に達した。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年6月26日