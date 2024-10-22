7‐9月期の中国出入国（境）者数は延べ1.6億人　ビザ免除措置利用の外国人は延べ488.5万人

中国国家移民管理局が最近発表した2024年第3四半期(7‐9月)の移民管理業務の主なデータによると、同期の中国全土の移民管理機関が出入国（境）検査を行った出入国（境）者数は前年同期比30.1％増の延べ1億6000万人に達した。中国全土の各出入国検査所から入国した外国人の数は前年同期比48.8％増の延べ818万6000人だった。またビザ免除措置を利用して入国した外国人の数は前年同期比78.6％増の延べ488万5000人だった。

出入国（境）検査を受けた出入国（境）者の内訳を見ると、中国大陸部の住民が延べ7854万5000人、香港特別行政区・澳門（マカオ）特別行政区・台湾地区の住民が延べ6469万4000人、外国人が延べ1646万1000人で、前年同期比それぞれ27.3％、28.9％、50.5％増だった。出入国（境）した交通機関（列車、船、車両）は前年同期比31.1％増の合わせて842万9000列・艘・台だった。（編集KN）

「人民網日本語版」2024年10月22日