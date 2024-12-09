海に横たわる巨竜 広西・竜門大橋
人民網日本語版 2024年12月09日16:30
広西壮（チワン）族自治区で建設中の竜門大橋は、広西で最長の海上大橋。「国家道路網計画（2013−30年）」国道288遼寧省丹東―広西・東興区間広西浜海道路本線の重要な構成部分となっている。建設が進む竜門大橋は巨竜のように海面に横たわり、迫力ある雄大な姿を見せている。鮮やかな赤に塗られた吊り橋が青い海や空と引き立て合い、美しい光景を織りなしている。中央テレビニュースが伝えた。
竜門大橋は北欽防（広西の北海市、欽州市、防城港市）一体化の重大インフラ支援プロジェクトとなっており、完成・開通後は広西浜海道路のボトルネック状態を解消し、防城港－欽州港間の車での所要時間を現在の1時間半から25分程度にまで短縮。北欽防一体化と北部湾経済区の質の高い発展を力強く促し、西部陸海新ルートの建設を支える。（編集YF）
「人民網日本語版」2024年12月9日
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